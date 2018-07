"Schrecklich glücklich" Michelle Williams: Heath Ledgers Familie reagiert auf ihre Hochzeit

Schauspielerin Michelle Williams (37, "Manchester by the Sea") und Musiker Phil Elverum (40) haben im engsten Kreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit geheiratet. Das hatte sie vor wenigen Tagen in einem Interview mit "vanityfair.com" bekannt gegeben. "Wir sind schrecklich glücklich, es ist großartig", kommentierte Kim Ledger laut "The Sydney Morning Herold" nun die Nachricht. Ihren frisch angetrauten Ehemann habe er noch nicht getroffen, das solle aber "bald" passieren.