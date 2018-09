Deutsche Wespe? Das hätte Schreck dann doch gewusst

Dabei hatte der Computer-Designer aus Graz - ledig und liiert - im Prinzip keine Glanzleistung gezeigt. Denn nach passablem Start brauchte er vier Joker, denn es war ja genauso wie er feststellte: "Jetzt habe ich vier Fragen hintereinander nichts gewusst". So entschied er sich dafür, die 32.000 Euro einzusacken, nachdem er gerade auch den 50:50-Joker genutzt hatte. Auf die Frage "Was gilt in Frankreich ab 2019?" antwortete er richtigerweise mit "Schulpflicht für 3-Jährige".