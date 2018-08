München - Noch keine Minute in einem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden – und trotzdem den Marktwert kräftig gesteigert: So läuft das eben, wenn ein Fußballspieler zum FC Bayern wechselt. Serge Gnabry, den die Münchner 2017 bereits verpflichtet und dann gleich für eine Saison an 1899 Hoffenheim ausgeliehen hatten, hat seinen Wert von 20 auf 30 Millionen Euro erhöht.