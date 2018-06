Paris - Deutschlands Tennis-Hoffnung Alexander Zverev ist bei den French Open durch den dritten Fünfsatzerfolg in Serie erstmals in das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers eingezogen. Der an Nummer zwei gesetzte 21-Jährige bezwang am Sonntag den Russen Karen Chatschanow nach einer beeindruckenden Energieleistung mit 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3. Vor Paris war Zverevs bestes Major-Ergebnis das Achtelfinale in Wimbledon 2017 gewesen.