Woher kommt das? Was kann der Coco, was andere nicht können? Ganz einfach: Für ihn haben die Caravan-Spezialisten von Dethleffs den Wohnwagen komplett neu gedacht. Das schon jetzt mehrfach ausgezeichnete Freizeitfahrzeug überrascht beispielsweise mit seinem ganz speziellen Außen- und Innendesign. Es ist schick und modern, ohne modisch zu wirken. Die harmonischen Formen und Proportionen mit bionischen Elementen passen in die Zeit. Und: Sie sind kein Selbstzweck, gehen also nicht zu Lasten des Nutzwerts. Denn bei Platzangebot und Variabilität ist der Coco ganz vorne dabei. Und beim Gewicht setzt er neue Maßstäbe.