Schon vor einem Monat Hana Nitsche feiert "Mini-Hochzeit" in Las Vegas

Ihr Hochzeitskleid war eher leger, wollten Sie kein ausladendes Brautkleid?

Nitsche: Es gab ja keine Brautgeschäfte, die zu dem Zeitpunkt offen hatten. Aber irgendwie fand ich es doch ganz cool so ganz locker im Boho Style zu heiraten. Wir haben uns aber überlegt, noch einmal eine Zeremonie mit allen unseren Freunden und Familie in Deutschland zu planen und dann auch mit richtiger Feier und Brautkleid.

Wie fühlen Sie sich jetzt als frisch verheiratete Frau?

Nitsche: Ehrlich gesagt hat sich bei uns nicht viel verändert. Es fühlt sich eher an, als seien wir bereits seit Ewigkeiten verheiratet. Jetzt ist es einfach nur offiziell.

Wie geht es jetzt weiter, planen Sie schon Kind Nummer 2?

Nitsche: Wir planen jetzt erst einmal einen Familienurlaub. Chris möchte auf jeden Fall in die Flitterwochen. Wir hoffen, dass die ganzen Reiseeinschränkungen bald gelockert werden. Kind Nummer 2 muss ein wenig länger auf sich warten lassen. Aber wer weiß, Aliya war ja auch kein geplantes Baby.

Bleibt ihr Lebensmittelpunkt auch weiterhin in Los Angeles?

Nitsche: Erst einmal ja. Ich möchte aber auch für ein paar Monate wieder nach Deutschland kommen und ein wenig Zeit mit meiner Familie verbringen. Aliya bekommt so wenig von ihrer Oma mit. Es wäre schön, wenn die beiden auch ein wenig Zeit zusammen verbringen könnten.

Wie geht es mit Ihrer Modelkarriere weiter und wann sind Sie wieder in Deutschland?

Nitsche: Durch die Corona-Krise war jetzt alles on hold. Ich hoffe aber, dass sich das in den nächsten Monaten legen wird und ich wieder arbeiten kann. Meine Karriere verfolge ich weiter, im September steht auch ein erstes großes Booking an. Ich warte nur noch auf grünes Licht, was das Reisen anbelangt. So wie es ausschaut, werde ich für eine tolle Kampagne Anfang Oktober wieder zurück in Deutschland sein und die Zeit dann natürlich auch nutzen, um meine Mutter wiederzusehen.