Schon seit dem 16. September Glückwunsch, Clint Eastwood! Dirty Harry ist wieder Opa geworden

Die Eastwood-Familie ist um einen potenziellen Star reicher. Clint Eastwoods (88) Tochter Francesca (25) und ihr Freund Alexander Wraith haben ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Sohnemann Titan soll bereits am 16. September das Licht der Welt erblickt haben, wie unter anderem die US-Seite "E! Online" aber erst jetzt in Erfahrung gebracht haben will. Somit ist Hollywood-Star Clint Eastwood im Alter von 88 Jahren zum dritten Mal Opa geworden.