Jung und wild ist die Schöneberger heute noch, das hat sie gerade erst wieder an der Seite von Gottschalk und Jauch in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert!" bewiesen. Und auch bei Instagram kann die 44-jährige Moderatorin mittlerweile über 337.000 Follower unterhalten - oder über ein Foto während der Autofahrt diskutieren lassen.