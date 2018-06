Schönheits-OPs sind kein Thema Bella Hadid: "Ich will mein Gesicht nicht verunstalten"

Model Bella Hadid (21) wurde bereits mehr als einmal nachgesagt, sie habe sich für ihr Aussehen unters Messer gelegt. An alle, die immer noch nicht glauben können, dass das Thema "Schönheits-OPs" für sie tabu ist, richtet das Topmodel im Interview mit "InStyle" folgendes Statement: "Die Leute denken, dass ich all diese OPs hatte und dies und das habe machen lassen. Und wisst ihr was? Wir können gerne einen Scan von meinem Gesicht machen [...]".