Eine Wildcard wurde bereits im April vergeben. Kandidatin Sophia (20) schnappte sich das Freiticket von I.D. Riva auf der Modelreise in Kroatien.

Drei weitere Wildcard-Events folgen noch. Die Bewerberinnen, die es in die Top 30 geschafft haben und nicht für die Veranstaltung in der Therme Erding ausgewählt wurden, können noch beim Fototag bei Foto-Video Sauter, am Kaiserwinkel und am Flughafen München eine Wildcard ergattern.

Wer wird Schöne Münchnerin 2018? Das stellt sich beim großen Finale mit zehn Models am 14. September im Deutschen Theater heraus.

Die Wildcard-Kandidatinnen im Kurz-Porträt



Sabrina (20)

1. Instagram, Facebook, Snapchat: Was ist dein Social-Media-Favorit?

Am liebsten bin ich auf Instagram unterwegs.

2. Wenn du als Tier wiedergeboren würdest, dann als welches?

Als Pickup-Schwein, weil die so flauschig sind.

3. Von Quinoa bis Schweinebraten: Was ist dein Lieblingsgericht?

Pizza und Sushi.



Janine (26)

1. Instagram, Facebook, Snapchat: Was ist dein Social-Media-Favorit?

Ich schwanke zwischen Facebook und Instagram.

2. Wenn du als Tier wiedergeboren würdest, dann als welches?

Als Vogel würde ich alles von oben betrachten.

3. Von Quinoa bis Schweinebraten: Was ist dein Lieblingsgericht?

Spätzle mit Soße.

Lisa S. (22)

1. Instagram, Facebook, Snapchat: Was ist dein Social-Media-Favorit?

Auf jeden Fall Instagram.

2. Wenn du als Tier wiedergeboren würdest, dann als welches?

Als Hund. Die sind treu und nie schlecht gelaunt.

3. Von Quinoa bis Schweinebraten: Was ist dein Lieblingsgericht?

Ganz klar Schweinebraten. Bin ein Münchner Kindl.



Nicola (18)

1. Instagram, Facebook, Snapchat: Was ist dein Social-Media-Favorit?

Mein absoluter Favorit ist Instagram.

2. Wenn du als Tier wiedergeboren würdest, dann als welches?

Als Raubkatze. Verspielt und trotzdem stark.

3. Von Quinoa bis Schweinebraten: Was ist dein Lieblingsgericht?

Das Beste ist, wenn irgendwo Avocado drin ist.

Victoria (28)

1. Instagram, Facebook, Snapchat: Was ist dein Social-Media-Favorit?

Instagram.

2. Wenn du als Tier wiedergeboren würdest, dann als welches?

Schmetterling.

3. Von Quinoa bis Schweinebraten: Was ist dein Lieblingsgericht?

Schweinebraten mit Kartoffelknödel natürlich.

Julia (20)

1. Instagram, Facebook, Snapchat: Was ist dein Social-Media-Favorit?

Instagram.

2. Wenn du als Tier wiedergeboren würdest, dann als welches?

Als genügsamer Wellensittich.

3. Von Quinoa bis Schweinebraten: Was ist dein Lieblingsgericht?

Thailändisches Phat Thai.

Kati (17)

1. Instagram, Facebook, Snapchat: Was ist dein Social-Media-Favorit?

Am meisten findet man mich auf Instagram.

2. Wenn du als Tier wiedergeboren würdest, dann als welches?

Gerne als Adler.

3. Von Quinoa bis Schweinebraten: Was ist dein Lieblingsgericht?

Nichts geht über Burger.

Veronika (20)

1. Instagram, Facebook, Snapchat: Was ist dein Social-Media-Favorit?

Instagram.

2. Wenn du als Tier wiedergeboren würdest, dann als welches?

Als Tiger.

3. Von Quinoa bis Schweinebraten: Was ist dein Lieblingsgericht?

Fisch in allen varianten und Tomatensuppe.

Nadine (19)

1. Instagram, Facebook, Snapchat: Was ist dein Social-Media-Favorit?

Snapchat wegen der lustigen Bilder und Videos.

2. Wenn du als Tier wiedergeboren würdest, dann als welches?

Ich würde gerne als Tiger wiedergeboren werden.

3. Von Quinoa bis Schweinebraten: Was ist dein Lieblingsgericht?

Maultaschen mit Ei und Apfelmus.

Lisa B. (25)

1. Instagram, Facebook, Snapchat: Was ist dein Social-Media-Favorit?

Instagram.

2. Wenn du als Tier wiedergeboren würdest, dann als welches?

Tiger.

3. Von Quinoa bis Schweinebraten: Was ist dein Lieblingsgericht?

Käsespätzle.

Valeriia (24)

1. Instagram, Facebook, Snapchat: Was ist dein Social-Media-Favorit?

Instagram ist mein absoluter Favorit.

2. Wenn du als Tier wiedergeboren würdest, dann als welches?

Wenn es Wiedergeburt gibt, dann als Panda.

3. Von Quinoa bis Schweinebraten: Was ist dein Lieblingsgericht?

Alles, was gut schmeckt – Hauptsache gesund.

Wer wird "Schöne Münchnerin" 2018: Der Weg bis ins Finale

Seine erste Finalistin hat der AZ-Modelcontest in Kroatien gefunden. Der große Showdown mit zehn Kandidatinnen findet am 14. September 2018 im Silbersaal des Deutschen Theaters statt. Bis es so weit ist, hat die "Schöne Münchnerin" noch ein dichtes Programm vor sich.

Die Termine in der Übersicht:

24. Juni: Wildcard-Event in der Therme Erding

07. bis 08. Juli: Wildcard-Event Kaiserwinkl: Für das Covershooting eines Outdoor- und Wanderspecials setzen Fashionfotografen die Teilnehmerinnen vor der Bilderbuchkulisse am Kaiserwinkl in Szene.

21. Juli: Wildcard-Event bei Foto-Video Sauter: Wir shooten in Deutschlands größtem Foto-Fachgeschäft. Welches Model hat die beste Technik? Wer kann am besten mit Studioblitz umgehen?

3. August: Wildcard-Event am Flughafen München: Beim "Bike&Style"-Festival geht es hoch hinaus. Die Kandidatinnen posieren auf Rampen und Sprungschanzen mit den Stars der internationalen Mountainbikeszene.

Ab August: Aufruf zum Online-Voting: Die Bewerberinnen, die keine Wildcard ergattern konnten, haben die Chance, über ein Online-Voting ins Finale einzuziehen.

14. September: Finale: Wer am Ende bei der Schönen Münchnerin 2018 ganz oben steht, erfahren alle am Finalabend im Deutschen Theater.

Fotoshootings, Sonnenuntergänge – und eine Luxusyacht: Hier geht's zum "Schöne Münchnerin"-LogBook!