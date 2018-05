Heidi Klum sagte, sie sei schon lang von Ihnen begeistert gewesen. Werden Sie demnach GNTM 2018 gewinnen?

Ich glaube, es ist schon ein Pluspunkt, dass Heidi von Anfang an von mir begeistert war. Aber das war sie auch von der Toni oder Christina. Ich denke, es ist ein gutes Zeichen. Aber sie bewertet ja nicht nur die Begeisterung mir gegenüber, sondern auch das, was ich abliefere. Es kommt schon für alle darauf an, wie wir im Finale abliefern werden.