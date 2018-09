"...die wohl nirgendwo sonst auf der Welt so schön ist"

Was die Schöne-Münchnerin-Anwärterin noch liebt? Das Reisen. "Ich möchte am liebsten die ganze Welt sehen", schwärmt sie, wenn es um fremde Länder geht. Neuseeland oder doch lieber Jamaika? Ihr Faible für kreolische Musik zieht sie eher in den Karibik-Staat. Für Neuseeland spricht "die atemberaubende Natur, die wohl nirgendwo sonst auf der Welt so schön ist."