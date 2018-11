Schöne Geste bei der royalen Hochzeit Prinz Harry: Dafür ist er Charles besonders dankbar

In der BBC-Doku "Prince, Son and Heir: Charles at 70" erzählt Prinz Harry laut "People": "Ich habe ihn gefragt und ich glaube, er wusste, dass das kommen würde und er sagte sofort: 'Ja, natürlich, ich werde alles tun, was Meghan braucht, und ich bin hier, um euch zu unterstützen.'" Weiter wird Harry zitiert: "Für ihn ist das eine fantastische Gelegenheit, zu helfen und diese Unterstützung zu sein, und Sie wissen, dass er unser Vater ist, also ist er natürlich für uns da."