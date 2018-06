Schön durch den Sommer Drei Make-up-Trends für die heißen Tage

Ja zu Lippenstift, aber dezent

Was die wenigsten wissen: Auch auf den Lippen kann man sich Sonnenbrand holen. Darum sollte ein Pflegestift mit UV-Schutz sowieso immer in der Handtasche sein. Für einen schnellen farblichen Hingucker eignen sich vor allem getönte Lip Balms, etwa in einem zarten Rosé- oder Corallton. Orange liegt ebenfalls voll im Trend!