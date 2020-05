Das weiß die Frau aus Unterhaching aus eigener Erfahrung, denn sie arbeitet selbst als Krankenschwester in einer Münchner Klinik. Deshalb kennt sie auch die Abläufe, die bei Todesfällen eigentlich üblich sind. So werden die Angehörigen meist von einem Arzt oder der Stationsleitung über den Zustand eines Patienten informiert. Die Klinik sagte dem TV-Sender RTL, sie bedauere die Verwechslung "außerordentlich". Der Chefarzt des Klinikums stehe mit den Angehörigen in Kontakt. Ein Sprecher bezeichnete den Vorfall als einen "menschlichen Fehler im Verwaltungsablauf".