Schockiert und fassungslos So reagiert das Netz auf den Tod von Demba Nabé

Es ist eine furchtbare Nachricht, die am späten Donnerstagabend die Runde machte: Der Frontmann der legendären Berliner Dancehall-Combo Seeed, Demba Nabé, ist im Alter von nur 46 Jahren verstorben. In den Sozialen Medien rollt seit der Meldung eine riesige Welle der Trauer und Fassungslosigkeit durch Twitter, Instagram, Facebook und Co. Der einhellige Tenor: Die deutsche Musikwelt verliert einen seiner größten Künstler.