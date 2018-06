Schockierende Enthüllung Janet Jackson litt unter starken Depressionen

Immer mehr Promis gestehen, dass sie unter Depressionen litten. So auch Sängerin Janet Jackson (52, "Unbreakable"). In der Juli/August-Ausgabe der Zeitschrift "Essence", aus dem unter anderem das US-Portal "Entertainment Tonight" vorab zitiert, schreibt Jackson in einem Artikel, dass sie in ihren Dreißigern mit Depressionen zu kämpfen hatte. Der Kampf sei "intensiv" gewesen, letzten Endes habe sie aber einen Ausweg gefunden.