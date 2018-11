Schock vor der Pause "The Walking Dead": So erschütternd ist das Midseason-Finale

Der Schauspieler ist froh

Dass Payne nicht traurig über diesen etwas unrühmlichen Serientod ist, hat er in einem Interview angedeutet. "Ich weiß, dass die Leute enttäuscht und schockiert sein werden. Aber ich bin glücklich", so Payne gegenüber der Seite "The Hollywood Reporter". Das erklärt er mit einem deutlichen Seitenhieb gegen die Macher der Serie: "Ich bin seit zwei Jahren darüber enttäuscht, dass der Charakter nicht so viele coole Dinge wie in den Comics machen darf."