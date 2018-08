Schock mitten in der Nacht Ronan Keating: Ehefrau Storm von kleinem Sohn am Auge verletzt

Kinder darf man keine Sekunde aus den Augen lassen, das haben Ronan (41, "When You Say Nothing At All") und seine Frau Storm Keating (36) jetzt am eigenen Leib erfahren: Beim Mitternachtsdinner auf dem Hotelzimmer während der aktuellen Boyzone-Tour hatte sich Söhnchen Cooper in einem unbeobachteten Moment eine Gabel geschnappt - und damit versehentlich seine Mutter am Auge verletzt.