Schock-Fund in Unterfranken Hunderte tote Schweine in Mastbetrieb entdeckt

Der Betreiber, so die Main-Post ist auch vor Ort, will sich aber nicht äußern. Das teilt sein Anwalt mit, der auch am Hof dabei ist. Welches Bild sich innerhalb des Stalls bietet, bleibt unklar. Externe Gutachter sollen kommende Woche in Osthausen zum Einsatz kommen, um die Todesursache der Tiere herauszufinden. Und dann teilt das Landratsamt noch mit, was viele Schweinehalter aufatmen lassen dürfte: Nach aktuellem Sachstand lägen keine Hinweise vor, dass die Tiere an einer Seuche gestorben sind. Mit weiteren Informationen sei vor Montag nicht zu rechnen, heißt es.