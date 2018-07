Großhadern - Wie die Polizei berichtet, kam es am Mittwochnachmittag in Großhadern zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinschulbus. Der 68-jährige Fahrer beförderte gerade vier Schüler im Alter von acht bis zehn Jahren. Als der Münchner an der Kreuzung zur Sauerbruchstraße abbiegen wollte, wurde er plötzlich bewusstlos, sein Fahrzeug rollte daraufhin auf die Gegenfahrbahn. Weshalb er ohnmächtig wurde, ist aktuell noch unklar.