Mit Kimmich auf der Sechs oder als Rechtsverteidiger? "Mal schauen, wo es am Mittwoch rangeht", sagt er. Entscheidend dafür wird sein, ob Trainer Niko Kovac mit Thiago als Regisseur plant und Leon Goretzka in der Mannschaft behalten will. Dann würde Kimmich nach hinten rücken. Bleibt Thiago draußen und Kovac setzt auf die Elf, die vor dem Hannover-Spiel drei Mal hintereinander von Beginn an auflief, darf Kimmich in der Zentrale ran. Was er ja lieber macht. Hat er zwar noch nicht 1.000 Mal gesagt, hin und wieder ganz vorsichtig, aber gedacht hat er es wohl jedes Mal.