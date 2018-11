Damit würde eine Ära zu Ende gehen – Kloster Irsee war für die Bayern-SPD das, was einst Wildbad Kreuth für die CSU war. Doch mittlerweile tagt die CSU im Kloster Seeon am Chiemsee. Hinter den dicken Klostermauern im Allgäu wurde so manche wichtige politische Weichenstellung vorgenommen, zahlreiche SPD-Chefs und andere hochkarätige Politiker waren in der Vergangenheit Gast bei der traditionellen Winterklausur Anfang Januar.