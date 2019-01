Feuerwehr München meldet mehr Einsätze

12.17 Uhr: Auch München hat der Winter inzwischen fest im Griff. Bei der Münchner Feuerwehr kam es bis zum Mittag zu deutlich mehr Einsätzen als gewöhnlich. Seit 6.24 Uhr in der Früh habe es im Stadtgebiet schon 23 Einsätze gegeben, sagte der Sprecher der Münchner Feuerwehr, Johannes Schworer, der AZ.

Das Problem: Der Schnee sei bei den aktuellen Temperaturen um etwa null Grad relativ schwer, deshalb könne es passieren, dass Bäume umknicken und auf die Straße stürzen. Einzelne Autos und Radlwege seien am Donnerstag schon davon betroffen gewesen. Die Lage sei deshalb zwar noch "nicht dramatisch", so der Sprecher. Dennoch sollten sich alle Verkehrsteilnehmer in München heute besonders"umsichtig" verhalten.

Vollsperrung der A8 bei Frasdorf

11.59 Uhr: Ab 12 Uhr geht auf der A8 zwischen Frasdorf (Landkreis Rosenheim) und Übersee (Landkreis Traunstein) nichts mehr: Die Polizei muss die Autobahn wegen eines Lkw-Unfalls voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich länger als eine Stunde: bis 15 Uhr.

11.58 Uhr: Der starke Schneefall in Bayern hat nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) keine Auswirkungen auf die Versorgung von Patienten. "Die Fahrwege für Krankentransport- und Rettungswagen verlängern sich", sagte Sprecher Sohrab Taheri-Sohi am Donnerstag in München. Zu Problemen führe das aber nicht.

Alle Fahrzeuge hätten Schneeketten an Bord. In den Alpenregionen seien außerdem Rettungswagen mit Allradantrieb unterwegs. "Vereinzelt müssen Spezialfahrzeuge der Bergwacht vorausfahren und den Weg freimachen", so der Sprecher.

Landkreis Berchtesgadener Land ruft Katastrophenfall aus

11.25 Uhr: Wegen der anhaltenden Schneefälle hat das Landratsamt für den südlichen Landkreis Berchtesgadener Land am Donnerstag den Katastrophenfall ausgerufen. Die Behörde übernehme die Koordination der Einsatze der verschiedenen Rettungs- und Hilfsorganisationen, teilte ein Sprecher mit.

Zahlreiche Straßen in der Region sind wegen der Schneemassen und umgestürzter Bäume gesperrt. In einem Ortsteil von Berchtesgaden ist die einzige Zufahrtsstraße nur von Militärfahrzeugen der Bundeswehr befahrbar - rund 350 Menschen sitzen dort fest.

A72 fast vollständig lahmgelegt

10.50 Uhr: Heftiger Schneefall hat den Verkehr auf der Autobahn 72 in Oberfranken zeitweise zum Erliegen gebracht. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag blieben mehrere Lastwagen am Vorabend in Richtung Hof liegen und blockierten die Strecke vollständig. Auch für die Räum- und Streufahrzeuge war kein Durchkommen mehr. Erst nach Mitternacht floss der Verkehr wieder langsam.

In den Morgenstunden verschärfte sich die Situation erneut: Auf der Autobahn von Plauen (Sachsen) in Richtung Bayern stauten sich die Fahrzeuge im Berufsverkehr auf etwa 15 Kilometern. Laut Polizei fielen in drei Stunden etwa 40 Zentimeter Neuschnee. Am Vormittag lief der Verkehr nach Angaben eines Sprechers wieder normal.

Schneefrei für die Kinder - Dienstpflicht für die Lehrer

10.24 Uhr: Für viele Kinder vor allem in Oberbayern bedeutet die weiße Pracht schulfrei. Viele Schulen lassen aus Sicherheitsgründen den Unterricht ausfallen. So meldet der Landkreis Berchtesgadener Land am Donnerstagmorgen, sämtliche Schulen geschlossen zu halten. Im Landkreis und in der Stadt Rosenheim sind beinahe alle Schulen betroffen, Eltern von Schülern an den Grund- und Mittelschulen sowie an sonderpädagogischen Förderzentren bleibt es freigestellt, ihre Kinder zum Unterricht zu schicken. Auch viele Schulen im Landkreis Traunstein und einzelne Schulen im Landkreis Ebersberg sind betroffen.

Die Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen entschlossen sich bereits zu Beginn der Woche, den Unterricht an allen Schulen die gesamte Woche ausfallen zu lassen. Im Oberallgäu betonten die Behörden, dass der Schulbetrieb dort regulär stattfinde.

Die Lehrer müssen sich laut Kultusministerium dennoch in der Schule aufhalten. Für sie gelte in der Regel eine Dienstpflicht. Außerdem seien sie für die Betreuung von Schülern zuständig, die trotz schwieriger Bedingungen in die Schulen kommen.

Weiter erhebliche Bedingungen im Bahnverkehr

8.17 Uhr: Fahrgäste der Regionalbahnen südlich von München müssen sich auch am Donnerstag auf erhebliche Behinderungen einstellen. Wegen der starken Schneefälle seien zahlreiche Strecken im Alpenvorland, in den Landkreisen Traunstein sowie immer noch in Garmisch-Partenkirchen komplett gesperrt. Im Landkreis Miesbach hat die Bayrische Oberlandbahn (BOB) nach Tegernsee, Schliersee und Bayrischzell ihren Betrieb eingestellt. Das teilte ein Sprecher der Bahn am Morgen mit.

Über die Lage der Öffentlichen Verkehrsmittel informieren wir Sie ausführlich in unserem AZ-Störungsticker.

Polizei zieht erschreckende Unfall-Bilanz

7.06 Uhr: Die Polizei hat am Donnerstagmorgen eine erste Unfall-Bilanz der vergangenen Nacht gezogen. Eine Sprecherin schätzte die Zahl der Unfälle auf bis zu 100. Vor allem im südlichen Oberbayern kamen viele Fahrzeuge ins Schlingern und rutschten in Straßengräben.

In Niederbayern wurde die Polizei von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh zu 25 Verkehrsunfällen gerufen, dabei habe es einen Leichtverletzten gegeben.

Schwerverletzt worden sei ein 47-Jähriger, er geriet laut Polizei mit seinem Auto in Berngau (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) ins Schleudern, sein Wagen sei gegen einen entgegenkommenden Lastwagen geprallt.

Ebenfalls die Kontrolle verlor ein Mann in Essenbach (Landkreis Landshut), sein Wagen kam auf den Gleisen eines Bahnübergangs zum Stehen. Als der Fahrer per Handy den Notruf alarmierte, erfasste ein Zug sein Auto - der Mann war nicht mehr in seinem Fahrzeug. Auch sonst wurde niemand verletzt, der Bahnverkehr läuft wieder ohne Behinderungen, teilte die Polizei in Niederbayern mit.

Auch der Donnerstag wird schneereich

6.47 Uhr: Nach dem erneuten Wintereinbruch am Mittwoch wird es auch am Donnerstag in weiten Teilen Bayerns massiven Schneefall geben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den kompletten südlichen Teil des Freistaats eine Unwetterwarnung der Stufe 3 (von 4) herausgegeben. In München gilt derweil eine Warnung der Stufe 2.

16-Jähriger stirbt bei Lawinen-Unglück

23.03 Uhr: Vor den Augen seiner Eltern und seines Bruders ist ein 16-Jähriger Deutsch-Australier beim Skifahren in Österreich von einer Lawine verschüttet worden und ums Leben gekommen.

Dutzende Lastwagen stellen sich auf A9 quer

22.47 Uhr: Dutzende Lastkraftwagen sind am Mittwochabend auf der glatten Autobahn A9 südlich des Hermsdorfer Kreuzes liegen geblieben. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte, standen bis zu 50 Fahrzeuge gleichzeitig quer - und die Bergung sei schwer. "Teils kommen selbst die Räumfahrzeuge nicht hin", sagte der Sprecher.

Die Lkw-Fahrer, die bei Schneefall und Glätte an der Steigung ins Rutschen gekommen waren, müssten sich in Geduld üben. Auch Autofahrer sind betroffen: In Richtung München habe sich ein 16 Kilometer langer Stau bis nach Triptis gebildet. Helfer versorgen die Betroffenen mit warmen Getränken und Decken.

Deutsche Bahn fährt schwere Geschütze gegen Schneemassen auf

22.43 Uhr: Um mehrere Bahnhöfe in Oberbayern von den Schneemassen zu befreien, rückt die Bahn mit schwerem Gerät an. In Miesbach, Schaftlach in Waakirchen und Schliersee seien unter anderem Bagger und Radlader im Einsatz, um Schneemassen abzutransportieren. "Es ist so viel Schnee in den Bahnhöfen, die normalen Räumfahrzeuge reichen da nicht", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwoch.

Ziel sei, die Infrastruktur so weit vom Schnee zu befreien, dass in der Nacht zum Donnerstag Räumfahrten möglich sind und der Zugbetrieb am Morgen wieder aufgenommen werden kann. Hunderte Kräfte seien im Einsatz. "Wir haben eine außerordentliche Wetterlage und damit auch eine außerordentliche Betriebssituation", sagte der Sprecher. Wo ein halber Meter Schnee liege, reiche eine Weichenheizung nicht mehr aus.

Die Bayerische Oberlandbahn hatte den Zugbetrieb von Holzkirchen nach Schliersee-Bayrischzell sowie nach Lenggries-Tegernsee eingestellt. Wegen Schneebruchs an der Oberleitungsanlage zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden kann derzeit kein Zug fahren. Im Bayerischen Wald war kein Zugbetrieb auf den Strecken Zwiesel-Bayerisch Eisenstein sowie Zwiesel-Bodenmais möglich. Und im Allgäu muss zwischen Oberstdorf und Immenstadt die Bergstrecke mit einem hinzugerufenen Schneepflug geräumt werden. Auch im Bereich Kempten-Pfronten-Reutte ist den Angaben nach aktuell kein Zugverkehr möglich.

Müll-Probleme in München wegen Schnee

22.19 Uhr: Die Münchner Abfallbetriebe haben am Donnerstag bekannt gegeben, dass es wegen des starken Schneefalls zu Rückständen bei der Müllentsorgung kommen kann. Bedingt durch die schlechten Straßenverhältnisse können die Tonnen derzeit nicht planmäßig geleert werden. Die Münchner werden gebeten, die Zugänge zu den Tonnenstandplätzen möglichst frei zu räumen und zu streuen. Die Leerungen werden sobald wie möglich nachgeholt.

Schüler von Lawine erfasst

20.52 Uhr: Sechs Schüler aus Halle (Saale) sind in Österreich von einer Lawine erfasst und zum Teil verschüttet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, überlebten alle den Vorfall nahezu unverletzt. Die Schneebrettlawine löste sich im Bereich des Skigebiets Wildkogel unterhalb der Bergstation. Die Ausläufer der Lawine erfassten die Schüler an einer Skiwegquerung. Die Polizei in Österreich erklärte nun, dass die Schüler auf einer gesicherten Piste unterwegs waren. Wieso dort eine Lawine abgehen konnte, müsse noch ermittelt werden.

Feuerwehr räumt Dächer ab

20.25 Uhr: Im Landkreis Miesbach musste die Feuerwehr in Tegernseee die Turnhalle des Gymnasiums von den Schneemassen befreien. Über mehrere Stunden räumten die Einsatzkräfte den Schnee von den gefährdeten Bereichen des Dachs. Auch im Landkreis München wurden am Mittwochnachmittag mehrere Dächer abgeräumt: Wie das des evangelischen Kindergartens "Regenbogen". Betroffen waren die Flachdächer, die mehrere Trakte verbinden.

Bundeswehr in Berchtesgaden im Einsatz

17.20 Uhr: Wegen des starken Schneefalls übernimmt die Bundeswehr Versorgungsfahrten in einen abgeschnittenen Ortsteil der Gemeinde Berchtesgaden. In Buchenhöhe gibt es ein Asthma-Zentrum für Jugendliche. Da die Mitarbeiter der Reha-Einrichtung wegen des starken Schneefalls nicht mehr von und zu ihrem Arbeitsplatz kommen konnten, sei die Bundeswehr um Unterstützung gebeten worden, sagte der Geschäftsleiter der Marktgemeinde, Anton Kurz, am Mittwoch. Mit den schweren Militärfahrzeugen könne Buchenhöhe weiter erreicht werden.

Schnee-Chaos: Zugverbindungen unterbrochen

17.09 Uhr: Wie die Deutsche Bahn am Mittwochabend meldet, sind in Bayern derzeit folgende Zugverbindungen aufgrund der Wetterlage unterbrochen:

"Zwieseler Spinne" / Regionalstrecken im Bayerischen Wald: Derzeit ist kein Zugbetrieb auf den Strecken Zwiesel - Bayerisch Eisenstein sowie Zwiesel - Bodenmais möglich. Ziel ist, dass der Betrieb am Donnerstag zum Betriebsstart wieder aufgenommen wird.

Oberland: Die Bayerische Oberlandbahn hat den Zugbetrieb von Holzkirchen nach Schliersee-Bayrischzell sowie nach Lenggries-/ Tegernsee eingestellt.

Aktuell räumt die DB mit schwerem Gerät, darunter Baggern und Radladern, die Bahnhöfe in Miesbach, Schaftlach und Schliersee und transportiert die Schneemassen ab. Ziel ist, heute die Infrastruktur soweit vom Schnee zu befreien, dass in den heutigen Nachtstunden Räumfahrten durchgeführt werden, um ab morgen einen Zugbetrieb zu ermöglichen.

Allgäu: Zwischen Oberstdorf und Immenstadt muss die Bergstrecke mit einem eigens hinzu gerufenen Schneepflug geräumt werden. Vermutlich den ganzen Tag über wird hier ein Busnotverkehr eingerichtet. Auch im Bereich Kempten - Pfronten - Reutte ist aktuell kein Zugverkehr möglich.

Berchtesgadener Land: Nach wie vor kann wegen Schneebruch an der Oberleitungsanlage zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden (BerchtesgadenerLandBahn) kein Zug fahren.

Teilsperrung der A8 bis 11. Januar

17.02 Uhr: Seit 13 Uhr ist eine Spur der A8 zwischen München Süd und Holzkirchen wegen Schneebruchgefahr gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 11. Januar 2019 andauern

17.01 Uhr: Zwischen Kempten Hbf und Pfronten-Steinach ist witterungsbedingt kein Zugverkehr möglich, das meldet die Deutsche Bahn. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Kempten Hbf und Pfronten-Steinach mit Halt an allen Zwischenstationen ist eingerichtet.

Zweithöchste Lawinenwarnstufe in Bayern

Wegen des starken Schneefalls gilt in den bayerischen Alpen jetzt die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Die Behörden warnten am Mittwoch vor einer großen Gefahr von Abgängen. Der massenhafte Neuschnee werde durch den starken Wind verfrachtet und habe keine Bindung zur alten Schneedecke, erklärte die Lawinenwarnzentrale in München. Skifahrer könnten an nicht präparierten Hängen sehr leicht Schneebretter auslösen.

Auch in den kommenden Tagen bleibe die Lawinengefahr hoch. Im Berchtesgadener Land ging am Mittwoch eine Lawine ab und verschüttete in Marktschellenberg teilweise eine Straße.

Autobahnen: A8 wegen Schneebruchgefahr teilweise gesperrt

Auf der Autobahn A9 kam es witterungsbedingt am Mittwochmorgen zu einem 20 Kilometer langen Stau. Nach Angaben des ADAC lag der Zeitverlust im Berufsverkehr bei fast einer Stunde. Die Fahrzeuge stauten sich von Pfaffenhofen an der Ilm bis zum Autobahnkreuz München-Nord in Fahrtrichtung München.

Auch die Autofahrer auf der A8 mussten deutlich mehr Zeit einplanen. Zwischen Friedberg und Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) hatte sich ein Transporter mit einem Anhänger, auf dem zwei Autos aufgeladen warenm, quer über alle Fahrspuren gestellt. Erst nach dreieinhalb Stunden wurde die Autobahn wieder freigegeben. Seit 13 Uhr ist auf der A8 zwischen Kreuz München-Süd und Holzkirchen der rechte Fahrstreifen wegen Schneebruchgefahr gesperrt.

Mehrere Schulbus-Unfälle

Bei einem Schulbusunfall auf schneeglatter Straße wurden in Herrieden (Landkreis Ansbach) zwölf Kinder leicht verletzt worden. Der Bus mit 70 Schülern zwischen 10 und 15 Jahren geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Bus, in dem keine Passagiere saßen. Der Schulbus kam anschließend von der Straße ab und prallte gegen zwei Bäume. Nach Angaben der Polizei erlitten viele Insassen Prellungen und kleinere Schnittverletzungen.

Auch im Berchtesgadener Land kam es zu einem Schulbusunfall auf nasser Straße, bei dem 21 Kinder leicht verletzt wurden. Winterliche Straßenverhältnisse schloss die Polizei als Hauptursache aber aus. In Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) blieb ein Schulbus im Schnee stecken. Mehrere Kinder kamen deswegen am Dienstagnachmittag zu spät vom Unterricht nach Hause.

Bäume drohen umzufallen: Straßen gesperrt

Die Gemeinde Jachenau (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) wird voraussichtlich bis Freitag nur über eine Forststraße erreichbar sein. Wegen zahlreicher unter der Schneelast umgekippter Bäume bleibt die Staatsstraße nach Lenggries und Walchensee gesperrt, wie ein Sprecher des Staatlichen Bauamts Weilheim sagte. Ein Räumen der Strecke sei derzeit nicht möglich, weil weitere Bäume umzufallen drohten. Die Menschen seien nicht von der Außenwelt abgeschnitten, betonte der Sprecher.

Bei Berchtesgaden saßen 350 Menschen fest und waren auf Lebensmittellieferungen angewiesen. Die einzige Straße zum Ortsteil Buchenhöhe in der Nähe des Obersalzbergs sei bis auf weiteres gesperrt, sagte ein Sprecher des Landratsamtes. Nur Einsatzkräfte konnten die eingeschneiten Bewohner über die Straße erreichen.

Schulfrei in mehreren Landkreisen

Zahlreiche Schulen in Südbayern bleiben wegen der starken Schneefälle geschlossen. In den oberbayerischen Landkreisen Starnberg, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen sollen die Kinder und Jugendlichen an diesem Donnerstag zuhause bleiben. Außerdem findet in den Schulen im schwäbischen Memmingen kein Unterricht statt. In einigen Schulen in den Landkreisen Rosenheim, Traunstein, Unterallgäu, Berchtesgadener Land und München fällt der Unterricht ebenfalls aus. In einigen Teilen Südbayerns bleiben die Schulen auch am Freitag geschlossen.

Die Behörden wollen damit die Sicherheit der Schulkinder gewährleisten. Hintergrund sind teils ergiebige Schneefälle, die auch für die kommenden Tage vorhergesagt sind. Die Schneemassen hatten die Räumdienste schon zum Beginn der Woche vor erhebliche Probleme gestellt. Teilweise konnten keine Schulbusse fahren. Bis mindestens Mitte nächster Woche muss nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vor allem im Alpenraum mit Schnee gerechnet werden.

Dutzende Autounfälle wegen Schnee in Bayern

In weiten Teilen des Freistaats kamen viele Autos und Lastwagen von der Straße ab oder blieben an schneebedeckten Steigungen hängen. In Oberfranken zählte die Polizei 13 Unfälle mit einem Verletzten. In Niederbayern verletzten sich bei Unfällen zwei Menschen leicht und einer schwer. Im Norden Schwabens führte das Wetter laut Polizei zu mehr als 20 Unfällen. Im morgendlichen Berufsverkehr stauten sich im Norden Münchens auf der Autobahn 9 die Fahrzeuge wegen des Schneefalls auf mehr als 20 Kilometer.

Zugverbindungen in Bayern: Einschränkungen bei BOB und Waldbahn

Bei der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) fielen auf den Strecken südlich von München einige Verbindungen aus. Auf den Zugstrecken von Garmisch-Partenkirchen nach Reutte in Tirol und Mittenwald fielen am Vormittag nach Angaben der Deutschen Bahn einige Verbindungen aus. Beim Busverkehr in der Landeshauptstadt sorgte der Schnee am Morgen für Beeinträchtigungen. Fahrgäste mussten mit Verspätungen und Ausfällen auf allen Linien rechnen, wie die Verkehrsgesellschaft mitteilte. In Niederbayern fuhr die Waldbahn auf drei der fünf Strecken nicht.

Hausbesitzer sollen Dächer freiräumen

Hausbesitzer sollen ihre Dächer von Altschnee befreien - dazu hat die Regierung von Oberbayern aufgerufen. "Aufgrund der starken Schneefälle der vergangenen Tage liegen auf den Dächern bereits jetzt hohe Schneelasten, die Schäden bis hin zu Dacheinstürzen verursachen können", teilte die Behörde am Mittwoch mit. Die Gefahr steige, wenn es bei etwas höheren Temperaturen zu Tauwetter und Regen komme. Bei der Räumung eines Dachs sollten die Menschen nur gesichert arbeiten und gegebenenfalls ein Unternehmen beauftragen.

Im Video: Wetterbericht - am Mittwoch wird's kritisch!