Schnappschuss von Estelle und Oscar In Schweden sind die kleinen Royals die größten Stars

Die Kinder von Kronprinzessin Victoria (40) und ihrem Mann Daniel (44) sorgen immer wieder für süße Fotos, die der Palast teilt. Zuletzt gab es die beiden zu sehen, wie sie den Hagapark in der schwedischen Gemeinde Solna erkunden und sich sichtlich an der dortigen Blumenpracht erfreuen. Auch an den Geburtstagen von Estelle und Oscar im Februar und März veröffentlichte das Königshaus eine Bilderserie des süßen Geschwisterpaares. Darauf wurden die beiden unter anderem beim Kuchenessen abgelichtet.