München - Reisende können Schmutz an bayerischen Bahnhöfen künftig direkt der Deutschen Bahn melden – mit dem Handy-Nachrichtendienst WhatsApp. Das Reinigungspersonal werde den Unrat dann so schnell wie möglich beseitigen, teilte die Bahn mit. Der neue Dienst soll am Dienstag (9.30 Uhr) der Öffentlichkeit am Bahnhof München-Pasing vorgestellt werden. Dann soll es unter anderem darum gehen, an welchen Bahnhöfen im Freistaat der Reinigungsmelder eingeführt wird.