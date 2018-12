Schmuck und Bargeld in Plastiktüte deponiert

Die 80-Jährige legte sowohl Bargeld als auch Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro in einer Plastiktüte ab. Gegen 18 Uhr meldete sich der unbekannte Täter und informierte die Seniorin, dass der von ihm organisierte Bote in Kürze eintreffen würde, um die Wertgegenstände abzuholen. Die Seniorin nahm den Boten kurze Zeit später in Empfang und übergab ihm die Plastiktüte.