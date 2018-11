Schmierereien auch in München Millionenschäden durch Graffiti an bayerischen Zügen

Graffiti an Zügen: Die Lage in München

Im Vergleich zu den privaten Bahnunternehmen wurden die U-Bahnzüge in München und Nürnberg deutlich öfter Ziel von Sprayern. In der fränkischen Stadt waren es im vergangenen Jahr 28 Fälle, wie die städtischen Verkehrsbetriebe mitteilten. 2016 waren es 21 festgestellte Graffiti. Der Schaden lag in den Jahren jeweils bei mehr als 35.000 Euro. Dazu kamen einer Sprecherin zufolge Schäden an Anlagen und U-Bahnhöfen in Höhe von 22.000 Euro.