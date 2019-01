Schmerzen in der Hüfte "Dancing on Ice": Sarah Lombardi bangt um ihren Auftritt

Große Sorge um Sarah Lombardi (26, "Genau hier")! Wie die Sängerin in ihren Instagram-Storys in mehreren Videos verraten hat, bangt sie derzeit um die Teilnahme an der neuen Folge der Sat.1-Show "Dancing on Ice" (Sonntag, 20. Januar ab 20:15 Uhr in Sat.1): "Ich habe mich an der Hüfte verletzt. Es ist wie der schlimmste Alptraum." Sie habe gestern gemerkt, "dass gar nichts mehr geht". Zuvor musste sie das Training für ihren kommenden Auftritt unter Schmerzen abbrechen und zum Arzt gehen. Wie der Sender vermeldete, bestehe der Verdacht auf einen Muskelfaserriss. Eine weitere Untersuchung durch einen Spezialisten erfolge am Donnerstag.