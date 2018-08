Schmeißt Nicole Belstler-Boettcher hin? "Promi Big Brother": Heiße Solo-Spielchen von Katja Krasavice

Nicole fühlte sich komplett falsch verstanden und wurde pampig: "Alphonso hat mich gerade total hochgezogen, du ziehst mich total runter." Energisch verschwand sie ins Badezimmer: "Sorry, ich muss jetzt in die Wanne. Ich muss an mich denken." Wie lange geht das wohl noch gut? Gibt es nach dem Abschied von Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64) bald einen zweiten freiwilligen Auszug?

Chethrin Schulze kurz vor dem Nervenzusammenbruch

Auch Chethrin Schulze (26) geht die schwierige Situation im "Promi Big Brother"-Haus ziemlich deutlich an die Nieren. Vor allem ihre Harmoniebedürftigkeit kam bislang in der Show zu kurz. Unter Tränen gestand sie, dass sie nichts Negatives um sich haben wolle, sich nicht in Streits einmischen werde: "Ich bin doch nicht im Kindergarten." Eine Rolle zu spielen, die sie nicht selbst sei, komme für sie außerdem nicht in Frage.

Das Duell des Abends: Fahr mich!

Sowohl die Bewohner der Villa als auch die der Baustelle wählten zwei Promis, die beim Spiel "Fahr mich!" mitmachten. Im Villen-Bereich standen Pascal Behrenbruch (33) und Umut Kekilli (34) ihren Mann, von der Baustelle wurden Chethrin und Alphonso ausgesandt, um die begehrten Plätze im Luxus-Bereich zu ergattern. Die Promis mussten sich jeweils durch ihren Kollegen durch eine Art Gokart-Parkour leiten lassen, dem allerdings die Augen verbunden waren. Am Ende waren Pascal und Umut deutlich effektiver und durften damit weiterhin im Luxus-Bereich bleiben.

Lustiges hin und her

Am Ende gab es natürlich noch das obligatorische Durchmischen zwischen den beiden Bereichen. Zunächst durfte der Villen-Bereich entscheiden, welcher Kandidat aus der Baustelle umziehen durfte: Chethrin packte schnell ihre Sachen und verschwand in den Luxus-Teil des Hauses. Die Zuschauer votierten für Sophia, die im Gegenzug erneut vom Villen-Bereich auf die Baustelle umziehen musste.