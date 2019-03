Bei "Germany's Next Topmodel" eskaliert es. Was sich in der Vorschau zur Sendung am Donnerstag bereits ankündigte, ist tatsächlich noch viel krasser. Denn vor wenigen Tagen postete die Kandidatin Jasmin alias "Joy" ein Livevideo auf Instagram, in dem sie sagt: "Ich hab Lena eine geklatscht. Lena war zu frech."