88. Minute: TOOOR! TOOOOOOOR! TOOOORRRRR! Tottenham Hotspur - FC Bayern 2:7 Torschütze: Gnabry.

Unfassbar!! Gnabry-Wahnsinn in London!!! Tolisso legt vor dem Strafraum auf Gnabry ab. Der deutsche Nationalspieler hat alle Zeit der Welt und trifft erneut.

87. Minute: TOOOR! TOOOOOOOR! TOOOORRRRR! Tottenham Hotspur - FC Bayern 2:6 Torschütze: Lewandowski.

Jetzt wird es zum Debakel für Tottenham!! Perisic bedient Coutinho, der legt auf Lewandowski ab. Der zweite Treffer für den Polen am heutigen Abend.

83. Minute: TOOOR! TOOOOOOOR! TOOOORRRRR! Tottenham Hotspur - FC Bayern 2:5 Torschütze: Gnabry.

Wahnsinn!! Gnabry entscheidet mit seinem dritten Treffer die Partie!! Vorausgegangen war ein perfekt getimter Steilpass von Thiago.

81. Minute: Letzter Wechsel bei den Spurs! Lamela ersetzt Winks.

77. Minute: Eriksen sorgt wieder für Gefahr! Der Däne wird im Rückraum schön freigespielt und schließt direkt ab, der Ball geht allerdings weit über das Tor.

72. Minute: Und der nächste Wechsel! Uhhh ist das bitter!!! Boateng scheint sich verletzt zu haben und humpelt vom Feld - Martinez ersetzt ihn.

71. Minute: Wechsel bei beiden Teams! Perisisc ersetzt Coman bei den Bayern. Moura bei den Gastgebern neu in der Partie, Alli muss für ihn weichen.

68. Minute: Knifflige Situation im Strafraum der Spurs! Coman wird von Rose von den Beinen gehohlt, der Schiedsrichter entscheidet zunächst auf weiterspielen, hält dann aber Rücksprache mit dem VAR. Es beleibt dabei, kein Elfer für Bayern.

66. Minute: Was für eine Tat von Manuel Neuer!!! Nach einem Distanzhammer von Eriksen bekommt der Bayern-Keeper noch seine Fingerspitzen an den Ball und lenkt das Leder über die Latte.

64. Minute: Wechsel bei Tottenham! Eriksen jetzt für Sissoko im Spiel.

62. Minute: Was für ein keiler Kick in London! Beide Teams fackeln ein Offensiv-Feuerwerk vom Feinsten ab - zum Leidwesen der Defensive.

60. Minute: TOOOR! Tottenham Hotspur - FC Bayern 2:4, Torschütze: Kane.

Der Torjäger der Spurs lässt es sich nicht nehmen und verwandelt sicher.

59. Minute: Elfmeter für Tottenham! Coman trifft Rose im Strafraum. Die Szene wird allerdings nochmal vom VAR überprüft, es bleibt allerdings beim Strafstoß für Tottenham.

57. Minute: Es waren übrigens die Treffer eins und zwei für Gnabry in der Königsklasse!!

55. Minute: TOOOR! TOOOOR! TOOOORRRRR! Tottenham Hotspur - FC Bayern 1:4, Torschütze: Gnabry.

Jetzt geht es rund!! Nur zwei Minuten später wird Gnabry von Tolisso links im Strafraum bedient, der Nationalspieler verzögert kurz und trifft ins lange Eck ab. Der Ball geht vom Innenpfosten ins Tor.

53. Minute: TOOOR! TOOOOR! TOOOORRRRR! Tottenham Hotspur - FC Bayern 1:3, Torschütze: Gnabry.

Was für ein geniales Solo von Gnabry über den halben Platz!!! Die Spurs lassen ihn aber auch munter gewähren.

50. Minute: Tottenham wird auch erstmals gefährlich. Den Schuss von Alli aus spitzem Winkel hält Neuer mühelos.

48. Minute: Für den Franzosen geht es weiter! Nach einem geblockten Schuss von Lewandowski kommt Tolisso an den Ball und zieht aus der Distanz ab, der Ball geht links am Tor vorbei.

47. Minute: Tolisso am Boden! Kane sieht für einen Ellbogenschlag ins Gesicht die Gelbe Karte.

46. Minute: Weiter geht's! Bayern wechselt einmal: Für Alaba ist jetzt Thiago in der Partie. Kimmich rutscht zurück in die Viererkette.

45. Minute: Halbzeit!! Die Bayern führen dank des Last-Minute-Treffers von Lewandowski mit 2:1 an der White Hart Lane.

45. Minute: TOOOR! TOOOOR! TOOOORRRRR! Tottenham Hotspur - FC Bayern 1:2, Torschütze: Lewandowski.

Der Lewandowski-Wahnsinn geht weiter!!! Zuerst bereitet der Pole seinen eigenen Treffer traumhaft mit der Hacke vor, nach einem vermeintlichen Foul an Tolisso im Sechzehner schaltet der Bayern-Torjäger am schnellsten, schnappt sich die Kugel und versenkt das Leder per Drehschuss aus rund 14 Metern im Tor.

43. Minute: Der Freistoß wird von der Mauer abgefälscht und geht ins Toraus. Eckball!

42. Minute: Gute Freistoßmöglichkeit für die Bayern! Coutinho, von dem fast jede Offensiv-Aktion ausgeht, wird vor dem Strafraum gefoult. Lewandowski steht bereit. Ndombélé sieht für diese Aktion Gelb.

41. Minute: Tottenham kann sich derzeit kaum befreien, immer wieder kommen die Münchner zum Abschluss. Den Schuss von Gnabry kann Lloris mit den Fäusten klären.

36. Minute: In den letzten Minuten gewinnen die Bayern etwas an Oberhand und können die Angriffsversuche der Spurs erstmal stoppen.

35. Minute: Mal wieder ein Abschluss der Bayern! Coutinho auf Coman, der es aus der Distanz probiert - der Ball landet aber rund drei Meter neben dem Tor, Lloris wäre aber ohnehin zur Stelle gewesen.

30. Minute: Wieder Son! Wieder hat der Ex-Bundesliga-Profi viel zu viel Platz. Sein Schuss rauscht knapp am Kasten von Neuer vorbei.

26. Minute: Ob das lange gut geht? Ndombélé kommt frei im Strafraum zum Abschluss - sein strammer Schuss aber zu zentral! Neuer klärt zur Ecke! Die Abwehr der Bayern wirkt bei weitem nicht sattelfest.

24. Minute: Erste Verwarnung der Partie! Gnabry mit dem taktischen Foul auf höhe der Mittellinie.

23. Minute: Gnabry hilft hinten mit! Wieder ist die linke Abwehrseite der Bayern sehr offen, der Nationalspieler bügelt die Situation aus und klaut dem Spurs-Profi den Ball.

18. Minute: Die Abwehr der Münchner ist löchrig!!! Alli schickt Kane, Neuer eilt ungestüm aus dem Kasten, aber Alaba klärt vor der Linie.

15. Minute: TOOOR! TOOOOR! TOOOOR! Tottenham Hotspur - FC Bayern 1:1, Torschütze: Kimmich.

Das ging schnell!! Kimmich egalisiert mit einem satten Distanzschuss die frühe Führung der Spurs.

12. Minute: TOOOR! Tottenham Hotspur - FC Bayern 1:0, Torschütze: Son.

Was für ein Bock von Tolisso. Der Franzose verliert den Ball am eigenen Strafraum. Ndombélé schaltet blitzschnell und findet Son im Sechzehner, der ins linke Toreck trifft.

10. Minute: Erneut ist Neuer hellwach. Diesmal packt er bei einer gefährliche Hereingabe von Son zu - Kane lauerte.

8. Minute: Temporeicher Beginn in London! Beide Teams schenken sich nichts und sorgen gleich zu Beginn der Partie für ordentlich Betrieb.

6. Minute: Uh!! Was Lloris auf der einen Seite kann, kann Neuer auf der anderen Seite auch. Son kommt nach einem Steckpass frei im Sechzehner zum Abschluss, doch der Bayern-Kapitän ist sehenswert zur Stelle.

2.Minute: Gnabryyyyy!! Und gleich die erste Chance für die Bayern! Der Nationalspieler hat enorm viel Platz und probiert es kurz vor dem Strafraum. Den strammen Schuss kann Lloris zur Ecke klären!

1. Minute: Der Ball rollt, Lewandowski mit dem Anstoß!

20.58 Uhr: Die Teams betreten den Rasen, die Hymne der Königsklasse ertönt. Gleich geht's los! Die erste Überraschung am heutigen Tag gab es bereits: Real Madrid kam daheim gegen Brügge nicht über ein 2:2 hinaus.

20.55 Uhr: Die Bayern laufen heute im klassischen Rot auf, die Champions-League-Trikots bleiben unbenutzt.

20.51 Uhr: "Es ist die offensivere Variante", erklärt Kovac vor der Partie bei "DAZN", warum Tolisso den Vorzug vor Thiago bekommen hat.

20.42 Uhr: Die Bayern sind schon heiß, obwohl das Wetter in London mit Dauerregen nicht mitspielt! Das Aufwärmprogramm des Rekordmeisters ist im vollen Gange.

20.33 Uhr: Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams ist noch gar nicht so lange her. Im Finale des Audi Cups fiel die Entscheidung erst im Elfemterschießen - zu Gunsten der Londoner, die sich mit 6:5 durchsetzten.

20.26 Uhr: Wenn Bayern auf Tottenham trifft, dann heißt es auch: Lewandowski vs. Kane. Für Rummenigge sind es derzeit die "besten Mittelstürmer der Welt". Das Duell führt Bayerns Torjäger allerdings an, der Pole traf wettbewerbsübergreifend in neun Spielen schon zwölfmal, Kane war sechsmal in acht Pflichtspielen erfolgreich.

20.17 Uhr: Die Münchner sind bereits im Stadion angekommen und machen sich für das Topspiel bereit. In rund 40 Minuten geht es los.

20.13 Uhr: Die Bayern treten heute übrigens zum ersten Mal im neuen Stadion der Spurs antreten. Die neue White Hart Lane wurde im Frühjahr 2019 eröffnet.

20.02 Uhr: Die Nicht-Berücksichtigung von Thiago in der ersten Elf ist eine faustdicke Überraschung - ob Kovac, die Szene gegen Paderborn noch im Kopf hatte? Der Spanier erzielte beinahe ein kurioses Eigentor von der Mittellinie. Kapitän Neuer verteidigte seinen Mittelspieler im Anschluss: "Es war auf jeden Fall ein mutiger Ball, ein richtiger Ball. Ich finde es grundsätzlich gut, dass man das Spiel schneller macht und den Gegner laufen lässt. Durch diesen Ball hätten wir schnell die Seite verlagern können. Die Idee war gut."

19.55 Uhr: Hernandez fehlt hingegen im Kader des Rekordmeisters. Der Franzose laboriert an einer Prellung oberhalb des rechten Knies. Für ihn kehrt Alaba nach überstandener Verletzung zurück in die Startelf.

19.51 Uhr: Die Aufstellung ist da!! Und Kovac hat eine Überraschung parat: Tolisso beginnt, Thiago muss vorerst auf der Bank Platz nehmen.

19.47 Uhr: Das erste Duell haben die Münchner heute bereits gewonnen - die U19 setzte sich mit 4:1 gegen die Tottenham-Youngsters durch. Zirksee, der bereits Profi-Luft geschnuppert hat, eröffnete den Torreigen.

19.39 Uhr: Während die Bayern einen Auftakt nach Maß erwischten und am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase einen 3:0-Heimerfolg feierten, kamen die Spurs bei Olympiakos Piräus nicht über ein 2:2 hinaus.

19.31 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum AZ-Liveticker! Die Bayern müssen heute bei Tottenham Hotspur ran - wir berichten live!

FC Bayern gegen Tottenham gefordert

Am Dienstag spielt der FC Bayern gegen Tottenham, Vorjahresfinalist in der Champions League. Die Münchner kommen mit leichtem Rückenwind nach England, durch den 3:2-Sieg in Paderborn stehen sie jetzt an der Tabellenspitze der Bundesliga. Die Spurs rangieren in der Premier League aktuell auf dem vierten Platz.

In der Gruppe B der Champions League sind die Bayern nach dem 3:0-Erfolg gegen Roter Stern Belgrad an der Spitze. Tottenham ist gegen Olympiakos Piräus nicht über ein 2:2 hinausgekommen.

Bayern-Trainer Niko Kovac kann gegen Tottenham wieder auf David Alaba zurückgreifen. Der Linksverteidiger stand bereits gegen Paderborn wieder im Kader, nun könnte er wieder eine Option für die Startelf sein. Schlechter sieht es da jedoch bei Rekord-Neuzugang Lucas Hernández aus, der am vergangenen Wochenende verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Eine Diagnose steht noch aus.

Die Bayern gegen Tottenham – am Dienstagabend, ab 21 Uhr, hier im AZ-Liveticker.