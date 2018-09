Sind alle Geschichten erzählt?

"Ich bin derzeit nicht dazu bereit, irgendeine formelle Ankündigung darüber zu machen, was meine Zukunft in der Show betrifft, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass wir fast alle Geschichten erzählt haben", sagte die 48-Jährige nun im Interview mit "Entertainment Weekly". "Es ist an der Zeit, dass ich etwas Neues ausprobiere. Ich bin auf der Suche nach einer Veränderung." Doch sie stellte auch klar: "Die Show liegt mir immer noch sehr am Herzen."