Alkohol ist im Landshuter Stadtbereich ohnehin verboten

Ein weiterer Anwohner regte ein Alkoholverbot an. Dieses ist aber bereits in der Sicherheitssatzung festgeschrieben: Bier und anderes mit Prozenten zu trinken ist sowieso verboten im Landshuter Stadtbereich. Es gibt aber auch Stimmen, denen das Betretungsverbot zu weit geht: So sagte ein Bürger, dass der Strand überflüssig sei, wenn man sich dort nicht aufhalten dürfe. Uli Theising, Sprecher der Sozialen Stadt Nikola, findet das Verbot zu rigoros. Dieses sei bedingungslos an die Uhrzeit geknüpft, nicht aber an das Verhalten. Natürlich verstehe er das Ruhebedürfnis der Anwohner, dem Lärm müssten die Ordnungsorgane aber mit anderen Maßnahmen begegnen. Dabei verwies Theising auch auf das Interesse der Bürger, sich an öffentlichen Plätzen mit derart hoher Aufenthaltsqualität aufzuhalten.