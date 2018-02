Schluss mit Fehlkäufen Fünf Tipps, um garantiert das passende Make-up zu finden

2. Fleißig testen

Bevor ein Produkt im Einkaufskörbchen landet, sollten Sie es unbedingt testen! Wer Lippenstift oder Mascara ausprobieren möchte, sollte das Produkt vorher dringend mit einem Kosmetiktuch oder - wenn möglich - mit einer alkoholischen Lösung - abwischen, um nicht mit Keimen anderer Tester in Kontakt zu kommen. Um Reizungen an den Augen bzw. Lippen zu vermeiden, lassen sich die Farben alternativ auch am Handrücken testen. Das gilt allerdings nicht für flüssiges Make-up! Das sollte am besten am Hals aufgetragen werden, um zu sehen, ob es auch zum Gesicht passt. Wer in der Parfümerie shoppt, sollte sich das Produkt gleich vom Profi auftragen lassen. Da können Sie sich gleich ein paar Tricks abschauen, etwa welchen Pinsel der Make-up-Artist benutzt, um das Beste aus dem Produkt herauszuholen.