Schluss mit den Eskapaden? Katie Price checkt in Entzugsklinik ein

Im Leben von Katie Price (40, "Playing With Fire") ging es in den letzten Monaten drunter und drüber. Berichtet wurde von Geldproblemen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und exzessiven Party-Nächten. Ihr Ex-Mann, der Sänger Peter André (45, "Mysterious Girl"), meinte gar, das Model sei außer Kontrolle. Das scheint nun auch Price selbst so zu sehen. Denn wie das britische Boulevard-Blatt "The Sun" berichtet, soll sich die 40-Jährige in eine Entzugsklinik begeben haben.