Schluss mit Beauty-Fehlkäufen Wie findet man das passende Make-up für seinen Typ?

Testen, testen, testen

Was uns direkt zum zweiten wichtigen Punkt bringt: Das Beauty-Produkt sollte vor dem Kauf unbedingt ausreichend getestet werden. Erst danach kann entschieden werden, ob es wirklich passt. Die Tester in der Drogerie sollten aber vorher unbedingt zumindest mit einem Kosmetiktuch abgewischt werden, um nicht mit Keimen in Kontakt zu kommen. Alternativ lassen sich die Kosmetikartikel auch auf dem Handrücken oder am Hals testen. Letzteres empfiehlt sich vor allem bei flüssigem Make-up. Wer in der Parfümerie shoppt, sollte sich Foundation und Co. gleich vom Profi auftragen lassen.