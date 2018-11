Schlimmer Unfall Giesing Auto erfasst Fußgängerinnen: Frau stirbt, Freundin in Lebensgefahr

München - Ein Autofahrer hat in München zwei Fußgängerinnen erfasst und eine der beiden Frauen getötet, die andere wurde schwerst verletzt. Beide waren am Mittwochabend gegen 19 Uhr in Giesing unterwegs und wollten an der Kreuzung Chiemgaustraße/Ecke Scharfreiterplatz die Straße passieren, als sie von einem Auto überfahren wurden.