Schlimme Erinnerung Queen Elizabeth II.: Das war der schlimmste Tag in ihrem Leben

Die Queen (92) hat in ihrer 66-jährigen Regentschaft schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Der Ex-Mann von Camilla (71), Andrew Parker-Bowles (78), erzählt in einem aktuellen Buch offenbar nun, was die Queen ihm gegenüber als den "schrecklichsten Moment" in ihrem Leben beschrieben hat. Das berichtet die britische Boulevardzeitung "Express".