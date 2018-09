Schlicht oder auffällig? Taillengürtel à la Herzogin Meghan: So tragen Sie ihn richtig

Wie wird das Trendteil kombiniert?

Breite Taillengürtel im 80er-Look sollten Sie am besten zu Hemdkleidern oder Blusen tragen. XL-Gürtel mit oder ohne Schnalle werten außerdem Mäntel und Jacken optisch auf. Wichtig dabei: Machen Sie den Damengürtel zum modischen Epizentrum Ihres Outfits - aber bloß nicht zu auffällig. Das gelingt am besten, wenn große Gürtel in ein und derselben Farbe zum Outfit getragen werden oder Gürtel mit großer Logo-Schnalle zu schlichter Kleidung.