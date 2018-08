Erst kürzlich hat die Universität Bayreuth in einer Studie herausgefunden, dass in München sehr viel Mikroplastik in die Isar geschwemmt wird. Anders ist es nicht zu erklären, dass man an der Messstelle in Baierbrunn im Schnitt nur 8,3 Plastikpartikelchen pro 1.000 Liter Wasser gefunden hat. Hinter München, an der flussabwärts gelegenen Messstelle in Moosburg, dann aber schon 87,9.