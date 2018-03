Schlechtes Omen? Paris Hilton verliert ihren gigantischen Verlobungsring im Club

Hotelerbin Paris Hilton lässt es mit ihren inzwischen 37 Jahren offenbar immer noch ordentlich krachen. Beim Tanzen am Freitag in einem großen Club in Miami trieb sie es so wild, dass der zwei Millionen US-Dollar (etwa 1,6 Mio. Euro) teure, riesige Verlobungsring vom Finger rutschte. Was für ein Schock für die Blondine, die ganz hysterisch geworden sein soll, wie die "New York Post" weiter meldet.