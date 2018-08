Schlechtes Netz in Landshut: Wo sind die Funklöcher? Handynetz: OB Putz macht ernst !

Die Netzabdeckung stinkt sehr vielen Bürgern in der Stadt

Was diese beiden Herren aufregt, genauso wie ungefähr noch 100 andere im Internet, Tendenz steigend: die Netzabdeckung in Landshut und Umgebung. Genau solche Kommentare will Oberbürgermeister Alexander Putz jedoch auch generieren: Er hat gestern eine große Umfrage auf der Facebook-Seite der Stadt Landshut begonnen, wem welches Verbindungsloch wo genau am meisten in der Stadt stinkt.