Schlechter Umgang mit Ehefrau Melania Nach Regenschirm-Fauxpas: Die größten Fettnäpfchen von Donald Trump

US-Präsident Donald Trump (72) ist nicht gerade für sein aufmerksames Verhalten gegenüber seiner Frau Melania (48) bekannt. Jetzt tauchte erneut ein Video auf, das Trump auf dem Weg zu seinem Hubschrauber zeigt. Dabei macht er kurz Halt bei den Journalisten. Das Wetter ist schlecht, doch Trump hält den Regenschirm konsequent nur über sich, seine Frau muss durch den Regen zum Helikopter laufen. Auf Twitter überschlagen sich die Kommentare zu dem Video. "Genau wie mein Ex", schreibt eine Nutzerin und ein anderer merkt an "Man kann die 8,99 Dollar, die er für die Perücke ausgegeben hat, doch nicht einfach so wegwerfen." Fakt ist, dass der Präsident in seiner bisherigen Amtszeit schon in eine ganze Menge an Fettnäpfchen im Umgang mit seiner Ehefrau und seiner Familie getreten ist.