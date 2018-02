Schlechter Scherz oder ernstes Angebot? Mit diesem verlockenden Angebot sorgt Netflix für Spekulationen

Ob "Orange Is The New Black", "Stranger Things" oder "Modern Family": Serienfans kommen bei Netflix voll auf ihre Kosten - und das bald vielleicht sogar lebenslänglich? Aktuell wirbt der Streaming-Riese mit einem geheimnisvollen Facebook-Video für "Netflix Forever", eine ewige Mitgliedschaft. In dem kurzen Clip, der in den Netflix-Farben Schwarz und Rot gehalten ist, sieht man eine Art Kreditkarte mit der Aufschrift "Das ewige Netflix Mitglied". Außerdem verspricht der Streaminganbieter in dem Post: "Deine Chance auf eine ewige Mitgliedschaft: ab 1. März."Hier können Sie den Netflix-Hit "Orange Is The New Black" kaufen oder leihen