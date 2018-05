Schlechte Nachrichten für Allergiker Trotz Regen: Der Pollenflug ist noch nicht vorbei

Obwohl es in den kommenden Tagen regnen soll, ist ein Ende der gelben Pollenplage nicht in Sicht. "Haselnuss, Erle und Birke haben zwar nun ausgetrieben, und auch Esche und Eiche waren schon dran", sagte Annette Menzel, Professorin für das Fachgebiet Ökoklimatologie an der Technischen Universität München, Landnutzung und Umwelt, am Mittwoch. "Doch was jetzt kommt, ist die Gräserblüte". Deren Pollen unterscheiden sich laut Menzel optisch nicht vom derzeit präsenten gelben Staub.