München - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat ihren Sitz in Radolfzell am Bodensee – tiefstes Baden-Württemberg. Man muss Vereinschef Jürgen Resch also gar nicht fragen, was er am Sonntag wählt. Aber eines ist klar: Dürfte er irgendwo sein Kreuzerl machen, bei der CSU wäre es sicher nicht.