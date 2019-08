All-inclusive

Bei einem All-inclusive-Urlaub ist häufig die Gewichtszunahme inklusive. Wer bei der Buchung auswählen kann, welches Verpflegungspaket es sein soll, kann sich für eine abgespeckte Variante entscheiden. Ist nur das Frühstück inbegriffen, muss man sich für alle anderen Mahlzeiten in Bewegung setzen: am besten zu Fuß! Auch ein geliehenes Rad ist eine Alternative. Mit diesem Trick isst man weniger, hat sich mehr bewegt und vielleicht landestypische Köstlichkeiten in kleinen Restaurants probiert.