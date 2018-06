Schlagzeuger schwer erkrankt Travis Barker liegt erneut im Krankenhaus

Große Sorge um den Blink-182-Drummer Travis Barker (42): Der Musiker ist erneut in einem Krankenhaus stationär aufgenommen worden. Erst am Montagabend machten Meldungen die Runde, dass Barker nach Thrombosen in beiden Armen einige Nächte in einer Klinik in Los Angeles verbringen musste, aber wieder entlassen worden war. Am Dienstagvormittag begab er sich allerdings wieder zurück in die Behandlung.