Zugetragen hatte sich alles am 3. November 2018 um drei Uhr morgens. Zusammen mit seiner 27-jährigen Freundin war der Unternehmensberater mit ordentlich Alkohol im Blut am Odeonsplatz in ein Taxi gestiegen. Kaum im Auto, ließ der 42-Jährige eine Schimpftirade los.